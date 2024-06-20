Граждане могут бесплатно обменять только ID-карты образца 2004 года. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

Речь идет о пластиковых паспортах желтого цвета без чипа. На сегодня у граждан находится более 800 тысяч таких ID-карт, из них около 300 тысяч — бессрочные.

«Старые ID-карты не содержат биометрические данные и часто имеют неточности в персональных идентификационных номерах и адресах. Это создает сложности при использовании карт и распределении избирателей», — пояснили в Минцифры.

В ведомстве добавили, что биометрические ID-карты образца 2017 года не требуют замены.

Накануне президент объявил о бесплатном выпуске ID-карт с 1 июля по 31 августа. После этого замена будет осуществляться по прежней цене — 600 сомов. Жапаров отметил, что в Кыргызстане больше не будет поддельных ID-карт и паспортов, потому что все документы теперь будут выпускать внутри страны, в гостипографии «Учкун».