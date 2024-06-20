Депутаты на заседании ЖК 20 июня приняли во втором и третьем чтениях законопроект «о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения и социального страхования», инициированный Кабмином.

Проект закона вносит поправки в Трудовой и Налоговый кодексы КР. По нему работодателям предлагают регистрировать своих работников в кабинете налогоплательщика и выплачивать заработную плату только в безналичной форме.

Отмечается, что работодатели должны будут вести реестр своих наемных работников и вносить туда актуальные сведения. Нарушение этого требования влечет за собой штраф: для физических лиц — 3000 сомов, для юридических — 6500.

Однако этот пункт не распространяется на организации, финансируемые из госбюджета.