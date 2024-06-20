Президент Садыр Жапаров вернул с возражением законопроект об отмене нормы, обязывающий родителей платить за питание в детских садах. Ранее Жогорку Кенеш принял его в трех чтениях.

Документ предусматривал, что за питание детей в детских садах 50 % платили бы родители, остальную часть — местные власти.

Замминистра финансов Умутжан Аманбаев заявил, что на сэкономленные таким способом деньги будут построены новые детские сады. По его словам, на питание дошкольников в прошлом году было выделено 800 млн сомов.

В ноябре 2023 года стало известно, что, согласно новому закону об образовании, государство перестанет платить за питание детей в детсадах и эта обязанность полностью ляжет на плечи родителей. Вопрос стал широко обсуждаться и некоторые депутаты призвали отменить эту норму.

В ответ замглавы Кабмина Эдиль Байсалов заявил, что это «вопрос социальной справедливости». По его словам, в детсады попадают обычно дети из обеспеченных семей и государство не обязано их кормить за свой счет