Об этом журналистка сообщила «Азаттыку». По ее словам, милиция возбудила уголовное дело по статье о разжигании розни из-за постов в фейсбуке.

«В минувшую субботу ко мне домой пришли два человека, представившиеся следователями, и потребовали, чтобы я явилась в Свердловский райотдел милиции [Бишкека]. После того, как я сказала, что не пойду, пока меня не вызовут, один из них принес повестку от следователя в рамках уголовного дела, возбужденного по постам в фейсбуке», — рассказала Жумагулова.

По ее словам, на допросе у нее отобрали телефон и скопировали оттуда данные. Она также сообщила, что ее снова вызвали в милицию 22 июня и в тот же день суд должен избрать ей меру пресечения.

В пресс-службе Свердловского УВД потвердили «Клоопу», что Жумагулову вызвали на допрос.

Баян Жумагуловой 65 лет, она имеет инвалидность второй группы. Раньше она работала в «Азаттыке», но вышла на пенсию. Журналистка живет за границей, но в начале июня прилетела в Кыргызстан.