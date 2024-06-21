Фракция социал-демократов Бишкекского горкенеша обратились в прокуратуру из-за демонтажа троллейбусных линий. По их мнению, мэрия начала демонтаж, несмотря на то, что горкенеш не дал своего согласия на такие действия. Об этом на своей странице в фейсбуке написал лидер фракции Кадырбек Атамбаев.

«Хочу напомнить, что подобные действия подпадают под статью 338 Уголовного Кодекса «Превышение власти». […] Это явно демонстрирует пренебрежение не только к мнению представителей народа, но и к самим принципам общественного обсуждения», — написал Атамбаев.

Он пишет, что электроавтобусы обойдутся Бишкеку в четыре раза дороже троллейбусов и послужат меньше. Атамбаев, ссылаясь на исследования ученых, утверждает, что троллейбусы дешевле электроавтобусов.

«Города Европы массово закупают троллейбусы, понимая важность экологичного и практичного транспорта для своих граждан, даже в соседнем Алматы из-за соображений рациональности сделали ставку на троллейбусы», — заявил депутат.

Атамбаев добавил, что человек, приказавший сносить троллейбусную инфраструктуру, должен восстановить ее за свой счет.

Мэрия Бишкека 18 июня начала демонтаж троллейбусных линий. Общественное обсуждение по этому вопросу началось 6 июня и должно продлиться до 6 июля.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.