Аламудунский райсуд Чуйской области 21 июня приговорил сторонника Атамбаева и члена партии «Социал-Демократы» Алгу Кылычева к 10 годам лишения свободы за захват заложников по событиям в Кой-Таше.

Также суд постановил взять политика под стражу в зале суда. Кылычев в интервью «Азаттыку» заявил, что считает приговор политическим преследованием.

«Сотрудники спецназа «Альфа» и милиции, которые давали показания в суде, заявили, что не видели и не знают меня. Однако судья проигнорировал это и вынес приговор. Я считаю, что это политическое решение. Власти стремятся оправдать Бакиева и вернуть его в Кыргызстан. Попытки подкупа участников апрельских событий существуют, и моя решительная позиция не понравилась властям. Несмотря на мое здоровье и наличие шестерых несовершеннолетних детей, меня посадили в тюрьму», — сказал Кылычев.

Активиста Алгу Кылычева задержали в августе 2019 года спустя два дня после штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Кылычев был доме Атамбаева в Кой-Таше, в который пытались прорваться сотрудники милиции и спецназа, чтобы задержать бывшего президента.

Следователи считали, что Кылычев участвовал в захвате заложников — шестерых бойцов спецназа.