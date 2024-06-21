Мэрия Бишкека рассматривает строительство канатной дороги. Об этом на заседании парламентских фракций 21 июня сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

По его словам, муниципалитет рассматривает строительство канатной дороги на проспекте Манаса от проспекта Жибек Жолу до Южной магистрали. Он отметил, что протяженность канатной дороги составит 6 км, а в сутки она может перевозить от 50-100 тысяч пассажиров.

Джунушалиев сообщил, что эта работа ведется, чтобы повысить пропускную способность дорог и обеспечить безопасность пешеходов.

«Подписан договор со швейцарской компанией, которая является лидером в строительстве канатных дорог. Утвержден план по реализации системы канатных дорог в Бишкеке. Со стороны спонсоров выделено 300 тысяч долларов. Проектная группа начала готовить технико-экономическое обоснование. У этой компании большой опыт, она во многих странах реализовала такие проекты», — сказал он.

В свою очередь депутаты ЖК для решения проблемы пробок в Бишкеке предлагали построить в столице метро или монорельс.