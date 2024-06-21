В Центре защиты прав человека «Кылым Шамы» 21 июня сообщили, что сбор денег для погашения штрафа активиста Ондуруша Токтонасырова закрыт. 

В организации отметили, что 100 тысяч сомов собрали меньше чем за сутки. 

Активисты поблагодарили неравнодушных граждан за поддержку и отзывчивость. 

Напомним, Первомайский райсуд Бишкека признал активиста Токтонасырова виновным в разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды и приговорил к штрафу в 100 тысяч сомов. Причиной уголовного дела стали антивоенные посты Токтонасырова в фейсбуке. 

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