В Центре защиты прав человека «Кылым Шамы» 21 июня сообщили, что сбор денег для погашения штрафа активиста Ондуруша Токтонасырова закрыт.

В организации отметили, что 100 тысяч сомов собрали меньше чем за сутки.

Активисты поблагодарили неравнодушных граждан за поддержку и отзывчивость.

Напомним, Первомайский райсуд Бишкека признал активиста Токтонасырова виновным в разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды и приговорил к штрафу в 100 тысяч сомов. Причиной уголовного дела стали антивоенные посты Токтонасырова в фейсбуке.