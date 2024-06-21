В Жайылском районе Чуйской области 20 июня пьяный водитель «Фольксваген Джетта» не справился с управлением, и его машина упала в пруд.

В машине было 11 человек: трое взрослых и восемь детей. После падения авто в пруд шестеро детей погибли. Самому старшему было 7 лет, а самому младшему — 4.

Водителя машины задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Следствия продолжается.

«Ход следствия уголовного дела взят на контроль руководством МВД и ГУВД Чуйской области», — сообщили в милиции.