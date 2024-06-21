В ГКНБ сообщили, что зампредседателя ГНС Адилет Дубанаев задержан по факту коррупции при проведении закупок. Его водворили в СИЗО.

По данным следствия, сотрудники Налоговой и другие заинтересованные лица закупили товары и услуги на 4,8 млн долларов, а также в сотни раз завысили стоимость некоторых товаров.

«Обычный удлинитель с разъемами был закуплен за 421 доллар (37 тысяч сомов). Коннектор, который стоит не более 20 сомов, был закуплен за 11 долларов (960 сомов). Также кресло офисное стоимостью около 3500 сомов закуплено за 207 долларов (18 тысяч сомов)», — отметили в спецслужбе.

Так, аудиторская проверка выявила ущерб государству на 1,2 млн долларов.

В ГКНБ подчеркнули, что выделяемые международными донорами деньги для развития отраслей КР «на протяжении длительного времени разворовывались сотрудниками госорганов, а проекты не реализовывались должным образом». А это, как отметили в спецслужбе, «приводит к необоснованному увеличению размеров внешнего долга КР, который выплачивается за счет госбюджета».