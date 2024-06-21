Кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков 20 июня выиграл золото международного турнира в Польше

Он выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.

Все три раунда завершились досрочной победой Шаршенбекова над соперниками из Алжира, Польши и Украины.

Борец занял 1 место и выиграл золотую медаль.

Кроме того, два других кыргызстанских борца — Амантур Исмаилов и Раззак Бейшекеев — также вышли в финал и должны были бороться друг с другом. Но перед схваткой Бейшекеев поговорил с рефери. В итоге руку подняли Исмаилову, его признали победителем. Так, у Исмаилова золото, а у Бейшекеева — серебро.

В первый день турнира Акжол Махмудов выиграл золото, а Узур Джузупбеков занял третье место.