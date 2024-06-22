Кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова выиграла золото международного турнира по спортивной борьбе, проходящем в Польше.

Она выступала 21 июня в весовой категории до 62 кг.

В первых двух раундах Тыныбекова досрочно поборола соперниц из Польши и Канады. В финальной схватке она одолела спортсменку из Германии со счетом 4:1 и стала обладательницей золота.

Другая кыргызстанка Калмира Билимбекова выступала в весовой категории до 59 кг. В финале она проиграла сопернице из Германии и завоевала серебро.