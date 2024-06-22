Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госинформагентству «Кабар» подтвердил информацию о том, что родственникам участников апрельских событий 2010 года выделили землю для строительства фабрики.

Он отметил, что в апрельских событиях 2010 года погибло 205 человек и их родственники, объединившись, открыли акционерное общество.

По словам Жапарова, граждане заявили, что «поговорили с Бакиевым, и он пообещал построить для них швейную фабрику на 200 человек». После они попросили выделить им землю.

«Посмотрев на их положение, я с одной стороны почувствовал к ним сочувствие, а с другой — подумал, что если есть возможность помочь 200 семьям, то это хорошо. Поэтому я выделил им участок земли больше гектара. […] Потому что судьба каждого кыргызстанца лежит на моих плечах, как главы страны», — заявил глава государства.

При этом Жапаров добавил, что не знает, будет фабрика построена или нет.

«Мне неизвестно, как именно апрельцы договорились с Бакиевым и что они обсудили. В общем, я выделил землю, чтобы не быть виноватым. Дадим время, если фабрика не будет построена, мы быстро вернем землю обратно государству», — заключил президент.

В апреле 2010 года в Кыргызстане прошли массовые акции протеста против семейного правления, приведшие к свержению президента Курманбека Бакиева. 7 апреля по демонстрантам открыли огонь — в результате, по официальным данным, погибло более 80 человек. Бакиев и его родственники, а также ряд приближенных к ним чиновников бежали из страны.

В Кыргызстане Бакиева заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.