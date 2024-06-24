Недавно созданному Национальному инвестиционному фонду хотят передать некоторые государственные предприятия. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров в интервью информагентству «Кабар».

По мнению главы государства, истинный потенциал многих госпредприятий еще не раскрыт, а рыночная стоимость госкомпаний не определена в полной мере.

Фонду могут хотят передать от 20% до 100% госдоли в некоторых госпредприятиях. Какие это предприятия, президент не уточнил.

При этом Жапаров подчеркнул, что фонд будет на 100% принадлежать государству.

Также президент отметил, что подобные инвестиционные фонды созданы во многих странах мира и эффективно работают в Казахстана, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах.

«Мы также намерены использовать опыт тех государств, и, создав данный фонд, выпустить акции на самые известные фондовые биржи мира и соревноваться на равных с другими крупными международными компаниями», — сообщил Жапаров.

Президент создал Национальный инвестиционный фонд 19 июня. Цели и задачи фонда — привлечение инвестиций, эффективное управление компаниями с госдолей и развитие экономики.