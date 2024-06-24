Кыргызстанец Аскар Кубанычбек уулу, осужденный в Кыргызстане за наемничество, заключил новый контракт с Минобороны России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов.

По его словам, в миграционном центре «Сахарово» кыргызстанцу предложили «заплатить неподъемную для него сумму за российский паспорт», но тот поехал в Якутию и подписал новый контракт.

Аскар Кубанычбек уулу — первый кыргызстанец, которого осудили на родине за участие в войне в Украине. Он участвовал в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.

По данным следствия, кыргызстанец в составе российской армии в Украине участвовал в разведывательных операциях, занимался обеспечением минометных установок и боеприпасов на передовой линии фронта. Сам обвиняемый вину не признавал. По его словам, он пошел служить в армию для получения российского паспорта, но никогда не участвовал в боевых действиях.

Сначала Кубанычбек уулу приговорили к 10 годам лишения свободы, признав виновным в наемничестве. Однако позже приговор смягчили, и назначили ему семь лет лишения свободы, отпустив под пробационный надзор. В конце апреля стало известно, что, несмотря на пробацию, Кубанычбек уулу удалось выехать в Россию.