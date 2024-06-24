Суд в Араване приговорил к пяти годам колонии кыргызстанца за участие в войне в Украине. Об этом «Клоопу» сообщили в Ошском областном суде.

Приговор кыргызстанцу М.у.К. вынес Араванский райсуд 10 мая. Как уточняет «Азаттык», мужчина воевал в Украине в на стороне российской армии.