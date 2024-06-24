Суд в Араване приговорил к пяти годам колонии кыргызстанца за участие в войне в Украине. Об этом «Клоопу» сообщили в Ошском областном суде.
Приговор кыргызстанцу М.у.К. вынес Араванский райсуд 10 мая. Как уточняет «Азаттык», мужчина воевал в Украине в на стороне российской армии.
Кыргызстанца признали виновным по статье «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества или прохождение за пределами КР подготовки для совершения террористического акта» с конфискацией имущества. По этой статье предполагается лишение свободы от 5 до 10 лет.
Но из-за 30-летнего юбилея принятия Конституции КР и 75-летия Всеобщей декларации прав человека обвиняемый в итоге получил минимальный срок. В свою очередь мужчина подал апелляцию в Ошский областной суд.