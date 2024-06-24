Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов инициировал законопроект, которым предлагает запретить пользоваться гидроциклами на озере Иссык-Куль.

По его данным, на Иссык-Куле часто происходят аварии с участием гидроциклов, в результате которых гибнут люди. Также нардеп отметил, что водные мотоциклы оказывают негативное влияние на экологию озера и создают опасную ситуацию для отдыхающих.

В связи с этим Сулайманов предложил запретить на территории озера Иссык-Куль использование гидроциклов в рекреационных или спортивных целях, за исключением чрезвычайных ситуаций.

За нарушение запрета депутат предложил штрафовать на 5 тысяч сомов физлиц, а юрлиц — на 10 тысяч. За повторное нарушение физлиц предлагается штрафовать на 15 тысяч сомов, а юрлиц — на 20 тысяч.