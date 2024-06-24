Президент Садыр Жапаров сообщил, что ведет переговоры с несколькими странами о списании внешнего долга и его замене на инвестиции в зеленую экономику. Об этом глава государства сказал в интервью «Кабару».

«Две страны уже предварительно пообещали списать $120 млн нашего внешнего долга. Если все будет хорошо, до конца года мы избавимся от этого долга. Конечно, эти средства будут использованы для перехода к зеленой экономике. Мы превратим нашу страну в зеленую страну», — сказал он.

Ранее президент говорил, что Кыргызстан полностью выплатит ранее взятые долги к 2035 году. При этом Жапаров отмечал, что власти больше не будут брать кредиты на проекты, которые не окупают себя.

По данным Минфина, госдолг Кыргызстана в октябре 2023 года превысил $6 млрд. Из этих средств внутренний долг составлял $1,5 млрд, а внешний долг — $4,4 млрд. Пик выплат выплат госдолга придется на 2025-2026 годы.