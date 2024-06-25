В Свердловском райсуде Бишкека 25 июня прошло очередное заседание по делу акына Аската Жетигена о призывах к неподчинению представителям власти и массовым беспорядкам.

Прокурор попросил для Жетигена 8 лет лишения свободы. По его словам, акын в нецензурной форме раскритиковал президента, тем самым «вызвав резонанс и обсуждение в соцсетях, что могло вызвать народные волнения и угрозу безопасности населению КР». Прокурор заявил, что вина Жетигена была полностью доказана.

Адвокат акына Нурбек Токтакунов считает, что в деле нет состава преступления и его подзащитного нужно оправдать. По его словам, у акына не было умысла и целей к свержению власти. Другой адвокат акына Самат Матцаков обратил внимание суда на то, что один из экспертов, выступавших по делу, не нашел в постах Жетигена призывов к массовым беспорядкам и захвату власти.

Сам Жетиген заявил в суде, что считает «безосновательными» обвинения в свой адрес.

«Кыргызская Республика — это демократическая страна, в которой каждый гражданин имеет право высказывать собственное мнение. Я считаю, что за это нельзя привлекать к ответственности», — сказал акын.

Судья отложил вынесения приговора и объявил, что суд продолжится 1 июля.

Аската Жетигена арестовали 20 марта после того, как он опубликовал видео с критикой президента Садыра Жапарова и использовал в его адрес ненормативную лексику. С тех пор он содержится под стражей в СИЗО-1.

Ранее акын заявлял, что его пытали током в течение часа в бишкекском отделении ГКНБ. В спецслужбе заявление Жетигена не комментировали.