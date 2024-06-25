В Первомайском райсуде Бишкека 24 июня рассматривалось продление меры пресечения бывшему замглаве Таможни Райымбеку Матраимова. Так, судья удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ и продлил Матраимову срок содержания в СИЗО до 26 августа.

Матраимова и трех его братьев задержали сотрудники ГКНБ 26 марта. Экс-таможенника доставили в Бишкек из Азербайджана. Его арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В ГКНБ заявляют, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что экс-таможенник должен выплатить государству еще $200 млн.

Это будет вторая крупная выплата «компенсации» от Матраимова — в 2020 году, когда его впервые задержали, он выплатил государству 2 млрд сомов наличными, квартирами и офисами.

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

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