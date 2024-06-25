Хотите эстетично вести свои страницы в соцсетях и рассказывать о социальных проблемах или интересных событиях? А может, вы вообще хотите стать журналистом? Тогда успейте зарегистрироваться на бесплатный онлайн-курс «Клоопа» по мобилографии. Регистрация на первый поток заканчивается 15 июля.

В чем особенности этого курса?

Курс на кыргызском языке и полностью бесплатный. В нем могут участвовать все, кто хочет научиться снимать качественные фото и видео на мобильный телефон и кого интересуют журналистика и СММ. Возрастных ограничений нет.

После регистрации вы сможете учиться в любое удобное для вас время. Курс состоит из коротких теоретических уроков, после каждого из которых вам нужно будет выполнить практическое задание. Раз в неделю будет проходить онлайн-встреча с преподавателями.

При успешном прохождении курса вы сможете публиковаться на сайте «Клоопа» или даже стать нашим региональным корреспондентом, получая гонорары за свои публикации. Для этого вам надо будет опубликовать пять видеоматериалов на «Клоопе».

Но даже если у вас нет такой цели, тогда просто получайте полезные знания и навыки и используйте их в повседневной жизни.

Где найти этот курс?

Онлайн-курс состоит из четырех частей: фотография, съемка видео, видеомонтаж и СММ. Уроки загружены в приложение Okutool. Пользоваться им очень просто!

Скачивайте его в Play Market (если у вас телефон на Android) или App Store (если у вас iPhone). Если вам удобнее проходить обучение на компьютере, то воспользуйтесь веб-версией.

Чтобы не пропускать новости о курсе, подпишитесь на наш телеграм канал и на наш инстаграм.

Если у вас еще остались вопросы об обучении или работе приложения, вы можете задать их нам в WhatsApp или Telegram по номеру +996 220 035 226