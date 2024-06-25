Бекназар Бөрүгул уулу, осужденный за участие в войне в Украине в составе ЧВК Вагнера, досрочно вышел на свободу. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Нарынского областного суда.

Как рассказали в суде, Бөрүгул уулу помиловал президент, заменив пятилетний срок на 4 года и 2 месяца, согласно своему указу от 31 января 2024 года «О помиловании осужденных», в результате чего он вышел на свободу.

Бекназара Бөрүгул уулу задержали сотрудники ГКНБ в августе 2023 года. По информации спецлужбы, кыргызстанец 22 февраля 2022 года выехал в Россию на заработки, где его арестовали и он отбывал наказание в одной из российских колоний. Там мужчину завербовали в ЧВК ВагнераВербовка заключенныхИнформация о том, что выходцев из Центральной Азии, отбывающих наказания в российских тюрьмах, вербуют в ЧВК Вагнера, стала появляться с начала 2023 года.* и он на контрактной основе примкнул в ряды военных групп, «выполнявшие боевые задачи на территории Украины».

В октябре 2023 года Нарынский горсуд приговорил Бөрүгул уулу к пяти годам лишения свободы, признав виновным по статье об участии гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства. В декабре прошлого года Нарынский областной суд оставил в силе решение горсуда.

Жена Бөрүгул уулу говорила, что ее муж отправился в Россию на заработки в 2020 году, но через год его задержали с наркотиками и приговорили к 10 годам лишения свободы. В конце 2022 года в тюрьме завербовали его в ряды ЧВК Вагнера и отправили в Украину.

Всего известно о трех случаях, когда в Кыргызстане осудили гражданина, участвовавшего в войне в Украине. Помимо Бекназара Бөрүгул уулу были осуждены Аскар Кубанычбек уулу и М.у.К.

Кубанычбек уулу признали виновным по статьем «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях». Суд назначил Кубанычбек уулу 7 лет лишения свободы, но отпустил на свободу, назначив трехлетний пробационный надзор. В конце апреля Кубанычбек уулу, несмотря на пробацию, удалось выехать в Россию. Недавно стало известно, что он подписал новый контракт с Минобороны РФ.

М.у.К. Араванский райсуд Ошской области признал виновным по статье «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества или прохождение за пределами КР подготовки для совершения террористического акта» и приговорил к пяти годам лишения свободы. Но из-за 30-летнего юбилея принятия Конституции КР и 75-летия Всеобщей декларации прав человека обвиняемый в итоге получил минимальный срок. В свою очередь мужчина подал апелляцию в Ошский областной суд.