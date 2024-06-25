Предпринимательница Айсулуу Дуйшебаева накануне заявила, что ее землю, где она выращивает лаванду, планирует изъять государство, так как там будут строить город Асман. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграме.

По словам Дуйшебаевой, она специально переехала в Иссык-Кульскую область, чтобы воплотить свою мечту и создать лавандовое поле.

«У нас есть красная книга на землю, но в этой стране ничего не защищается, к сожалению. […] Создать лавандовое поле было моей мечтой, чтобы местные жители и туристы фотографировались. Но не будет никакой мечты, не будет никакого лавандового поля», — сказала она с горечью.

Предпринимательница заявила, что компенсация за землю будет «мизерной и даже не покроет 2% вложенных инвестиций».

В полпредстве Иссык-Кульской области прокомментировали высказывание предпринимательницы 25 июня. В сообщении властей региона говорится, что с Дуйшебаевой провели совещание, на котором предложили выкупить её участок по рыночной цене. Они отметили, что изъятие земли для госнужд всегда проводится с соблюдением прав собственников и в рамках закона.

«Мы понимаем важность таких ферм для местного хозяйства и экономики региона. Руководство страны стремится к развитию территории с учетом интересов всех сторон и будет продолжать вести диалог с владельцами участков, чтобы найти наилучшее решение», — говорится в сообщении полпредства.

По информации полпредства, сейчас у Дуйшебаевой в частной собственности находится три гектара земли, из которых только на 20 сотках выращивается лаванда.

Ранее предпринимательница говорила, что хочет развить агротуризм в Кыргызстане. Также она поставляла за рубеж эфирное масло из лаванды, которое используется в парфюмерии и для изготовления некоторых лекарственных средств.

Капсулу под строительство Асмана заложили еще летом 2023 года. Однако строительство приостановили и должны были возобновить в июне 2024 года. Власти планируют построить город в течение 7-10 лет и потратить на это $20 млрд.