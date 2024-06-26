Депутаты Жогорку Кенеша 26 июня рассмотрели и одобрили во втором и третьем чтениях законопроект «Об установлении Дня отца и Дня матери в КР».

Парламентарии приняли решение установить 15 марта Днем родителей. При этом этот день не будет выходным.

Проект закона единогласно поддержал 81 парламентарий.

По словам главы комитета ЖК по соцполитике Винеры Раимбачаевой, законопроект признает важность роли вклада отцов и матерей в развитие общества. Также отмечается, что он направлен на укрепление семьи и повышение ответственности родителей внутри семьи.

При этом День матери, который празднуется в третье воскресенье мая, останется.