Европейский Союз и Кыргызстан 25 июня в Брюсселе подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Это случилось в ходе рабочего визита в Бельгию президента Садыра Жапарова.

Документ подписали глава МИД КР Жээнбек Кулубаев, Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и исполнительный Вице-Президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Новый документ заменяет действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и КР. В Евросоюзе считают, что его подписание стало важной вехой в укреплении двусторонних отношений.

В ЕС отметили, что новое соглашение обеспечит новую правовую основу для укрепления политического диалога и углубления сотрудничества во многих взаимовыгодных областях.

«К ним относятся торговля и инвестиции, устойчивое развитие и связь, исследования и инновации, образование, окружающая среда и изменение климата, а также верховенство закона, права человека и гражданское общество. Кроме того, это позволяет укреплять сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности, включая вопросы предотвращения конфликтов и кризисного регулирования, снижения рисков, кибербезопасности, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и экспортного контроля», — отметили в Евросоюзе.

Кыргызстан сотрудничает с Евросоюзом с момента обретения независимости. В 1995 году было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999 году. Из стран Центральной Азии Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом уже заключили Казахстан (вступил в силу в 2020 году) и Узбекистан (вступил в силу 2022-м).