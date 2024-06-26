Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 26 июня приняли в третьем чтении законопроект, которым предлагается криминализировать вебкам-индустрию в Кыргызстане.

Согласно проекту закону, «за участие в прямом эфире через интернет в действиях порнографического характера» вебкам-моделей смогут штрафовать на 10 тысяч сомов.

Также за «организацию и содействие проституции и разврата через интернет в прямом эфире с помощью вебкам-студии» смогут штрафовать от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишать свободы до трех лет.

За те же деяния совершенные:

группой лиц или по предварительному сговору грозит до пяти лет колонии с конфискацией имущества или без;

в составе организованной преступной группы будут наказываться лишением свободы до семи лет с конфискацией имущества;

с использованием детей и несовершеннолетних грозит до 15 лет колонии с конфискацией имущества.

По словам инициаторов законопроекта, вебкам-индустрия в Кыргызстане и соседних странах принимает широкий размах, и вебкам-моделями, в основном, зачастую по принуждению становятся молодые девушки.

Ранее журналисты отмечали, что Бишкек и город Алматы в Казахстане стали центрами развития вебкам-студий в Центральной Азии. В 2021 году сообщалось, что Кыргызстане в вебкам-студиях работает от 4 до 5 тысяч девушек.