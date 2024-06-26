Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 26 июня приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект. Документ предлагает запретить ввоз, реализацию и использование в Кыргызстане электронных сигарет.

Согласно проекту закона, за курение электронных сигарет и вейпов в неустановленных местах будут штрафовать на 10 тысяч сомов. В ходе обсуждения несколько депутатов предлагали снизить сумму штрафа, отмечая коррупционные риски, однако их предложение не поддержали.

Также за реализацию электронных сигарет предусмотрен штраф в размере 50 тысяч сомов для физических лиц, а для юрлиц — 65 тысяч. За ввоз электронных сигарет хотят штрафовать от 150 тысяч до 200 тысяч сомов или лишать свободы на срок от одного года до двух лет.

Инициаторы законопроекта — депутаты Шаирбек Ташиев и Алишер Козуев. По их словам, цель проекта закона — защитить молодых кыргызстанцев от употребления электронных сигарет, предотвратить замедление развития организма и привыкания к негативной привычке.

Они отмечают, за последние 10 лет в Кыргызстане наблюдалось сокращение курения среди молодежи. Однако, по их словам, в последние годы электронные сигареты позиционировали как безопасную альтернативу традиционным сигаретам, что стимулировало их популярность и использование среди школьников.