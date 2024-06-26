Президент Садыр Жапаров в интервью госинформагентству «Кабар» прокомментировал видео своей племянницы Лазат Нуркожоевой.

Накануне она на своей странице в Инстаграме опубликовала видео, где ей помпезно делают предложение руки и сердца. Для этого был нанят вертолет МЧС, который доставил молодую пару в горы. Видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей, так как сам глава государства не раз говорил о недопустимости расточительства.

«Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум будущий зять мог бы поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Я думаю, он сделал это по молодости. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, ему бы не отказали» – отметил президент.

Он сообщил, что ставит перед своими родственниками высокие требования, учитывая свою должность.

«Я всегда их призываю не совершать ошибок прошлого и не вмешиваться в государственные дела. Я этого и не допущу. Раньше я критиковал других. Теперь это вернулось ко мне. Я прошу прощения у народа за свою племянницу. Она тоже прислушивается к мнению людей. Я верю, что она сделает из этой ситуации правильные выводы», – заключил Жапаров.

Сама Лазат Нуркожоева не комментировала критику в свой адрес, но закрыла свой профиль в Инстаграме.