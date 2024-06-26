Почти одновременно стало известно о помолвках племянницы президента Садыра Жапарова Лазат Нуркожоевой и племянника главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Омурбека Ташиева. Оба торжества родственники Жапарова и Ташиева отметили с размахом — Лазат прилетела к месту праздника на вертолете, а Омурбек провел «сойко салуу» в дорогом бишкекском ресторане «Фрунзе». И это на фоне официальной позиции властей о том, что тои нужно проводить скромнее.

Племянница президента Лазат

Лазат Нуркожоева — самая медийная родственница президента. С начала правления Жапарова Лазат успела стать «Мисс Кыргызстан», шикарно отметить день рождения в 2021 году в одном из дорогих бишкекских отелей и открыть свой бренд одежды. Все это, по ее словам, без помощи дяди-президента.

Сейчас Лазат 23 года и ей сделали предложение в загородном отеле в селе Кашка-Суу. Для пары подготовили специальную платформу с сердцем, зажгли огни и запустили салюты, когда Лазат ответила согласием.

На место празднования пара прилетела на вертолете Airbus H-125, принадлежащем МЧС Кыргызстана. Официально вертолет можно арендовать для коммерческих целей, когда его не используют для нужд государства, но стоить это будет примерно $2100 в час.

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На следующий день после публикации в СМИ о роскошной помолвке Лазат президент Садыр Жапаров извинился за свою племянницу.

«Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум будущий зять мог бы поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Я думаю, он сделал это по молодости. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, ему бы не отказали», — сказал президент.

Профиль Лазат в Инстаграме, где она публиковала фото и видео роскошного праздника, сейчас закрыт.

«Сойко салуу» по-ташиевски

Племянник другого видного политика главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Омурбек Ташиев тоже решил жениться. Избранницей Ташиева стала модель Алтынай Ботоярова, которой принадлежит титул «Мисс Кыргызстан — 2021».

Торжество прошло в дорогом бишкекском ресторане «Фрунзе». На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно шикарно накрытые столы на десятки персон.

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Неизвестно, какая сторона жениха или невесты покрыла расходы на «сойко салуу». Сама Ботоярова приходится племянницей экс-депутату Жогорку Кенеша Самату Ибраеву.

Журналисты-расследователи в 2021 году выясняли, что семья Ибраемых владеет несколькими стройкомпаниями, люксовыми автомобилями и дорогой недвижимостью. Кроме того, сын Самата Ибраева Данияр Ибраев судим за мошенничество: согласно приговору, он, войдя в доверие глав крупных стройкомпаний, завладел более чем $19 млн и скрылся за рубежом.

Будьте поскромнее

Президент Садыр Жапаров не раз говорил о излишнем расточительстве кыргызстанцев, устраивающих роскошные мероприятия. В 2021 году он даже подписал указ, запрещающий забивать скот на семейных праздниках и поминках.

«Население обременяет себя неоправданными затратами на различные семейные мероприятия, связанные с похоронами, поминками, а также свадьбами, юбилеями и тому подобным. […] Ради поддержания мнимого имиджа, приверженности ложным традициям на эти мероприятия зачастую приглашается несоразмерное материальным возможностям большое число людей, обильно готовится пища, забивается большое число скота, излишне расходуются денежные средства», — говорилось в указе президента.

Кроме того, глава Кабмина Акылбек Жапаров недавно запретил своим подчиненным ходить на тои.

«Видите, что где-то расточительство — не появляйтесь там. Не ходите по тоям», — распорядился он.