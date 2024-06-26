Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 26 июня единогласно одобрили кандидатуру Мелиса Тургунбаева на пост председателя Национального банка. Кандидатуру Тургунбаева, которую выдвинул президент, поддержали 75 нардепов.

В ходе заседания Мелис Тургунбаев заявил, что у него хватит знаний и опыта возглавлять и управлять Нацбанком.

После одобрения парламента кандидатуру Тургунбаева должен утвердить глава государства.

Мелис Тургунбаев ранее был министром природных ресурсов, экологии и технадзора. Его сняли с этой должности 26 июня в связи с новым назначением. Предыдущий глава Нацбанка Кубанычбек Боконтаев ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Куда именно он перейдет пока неизвестно.

42-летний Мелис Тургунбаев — доктор экономических наук. Пост министра природных ресурсов он занимал с марта 2023 года.

Тургунбаев является выпускником Американского университета в Центральной Азии, которую окончил в 2003 году. В 2005 году он окончил Институт политических исследований в Японии, а в 2023 году — Лондонскую школу бизнеса.

В период с 2002 по 2005 год он работал в Министерстве финансов, а с 2006 по 2008 год — на разных должностях в компании «Газпромнефть Азия». С апреля 2017 года занимал должность председателя Совета директоров, а затем председателя Правления ОАО «Кыргызнефтегаз».

В мае 2022 года был избран членом совета директоров ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк».