Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 26 июня приняли отставку Кубанычбека Боконтаева с должности главы Национального банка.

В ходе заседания нардепГуля Кожокулова отметила, что парламент «легко согласился» с отставкой главы Нацбанка и интересно было бы узнать причину его ухода. На заседании ЖК Боконтаев не пришел. Спикер Нурланбек Шакиев в ответ напомнил, что глава Нацбанка уходит в отставку по собственной инициативе.

О том, что Кубанычбек Боконтаев покидает свою должность стало известно 24 июня. В пресс-службе Нацбанке сообщили, что он переходит на новую работу, но куда именно пока неизвестно. Должность главы Нацбанка Боконтаев занимал с 2021 года.

Согласно конституционному закону, президент Садыр Жапаров должен в течение месяца представить Жогорку Кенешу свои кандидатуры на пост главы Нацбанка.