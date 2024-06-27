Оригинал материала опубликован на сайте «Азаттыка». Автор материала Нурзада Тынаева.

С 25 июня в Кыргызстане вступила в силу норма об обязательной регистрации всех мобильных телефонов. C этого дня все ввозимые в страну устройства должны регистрироваться на границе, а уже находящиеся на территории КР телефоны должны быть зарегистрированы в течение 30 дней.

Телефоны, не зарегистрированные в базе, работать с местными операторами связи не будут. Зачем нужна регистрация телефонов? Первое обсуждение вопроса регистрации телефонов было еще в 2018 году. Тогда этим вопросом занимался Государственный комитет информационных технологий и связи. Отмечалось, что соответствующие поправки в законодательство были внесены еще в 2013 году. Стоимость регистрации одного телефона предлагалось установить в размере 100 сомов. Когда этот вопрос вновь был поднят в 2022 году, Министерство цифрового развития предложило, чтобы кыргызстанцы платили за услугу 700 сомов. Однако после этого ведомство заявило, что это был один из возможных вариантов внедрения регистрации, который предполагал выдачу лицензий частным компаниям, которые будут заниматься регистрацией IMEI кодов устройств. По данным Минцифры, от этого варианта было решено отказаться и выбрать второй вариант, когда регистрацией занимается уполномоченный государственный орган при помощи привлеченного юридического лица с международным опытом в области идентификации устройств. Отмечалось, что этот вариант снижает риск утечки данных. В мае 2022 года кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок идентификации действующих и ввозимых на территорию КР мобильных телефонов. Отмечалось, что обязательная регистрация всех телефонов необходима для того, чтобы предотвратить ввоз в страну контрабандных устройств, а также увеличить поступление платежей в бюджет страны. Планировалось, что запуск системы должен начаться с 1 апреля 2023 года. Тогда исполнительный директор Ассоциации информационной безопасности и развития IT-инфраструктуры Айбек Баканов в интервью Kaktus.Media говорил, что за счет платежей импортеров, ввозящих в страну телефоны, в бюджет ежегодно будет поступать, по предварительным оценкам, 60 млн долларов. «Эти деньги раньше оседали в карманах недобросовестных импортеров, которые завозили телефоны, используя серые схемы, теперь такого не будет. Размер пошлины определит государство, но необходимо отметить, что простой гражданин, у которого есть телефон, платить не будет. Платить в этом случае будут только импортеры», — говорил Баканов. По данным оператора идентификации, регистрация устройств позволит устранить незаконный импорт и ввоз поддельных, небезопасных к использованию устройств. Обязательная регистрация всех телефонов должна привести к тому, что к продаже и использованию в стране будут допущены только законно ввезенные, оригинальные устройства, соответствующие международным стандартам качества. Также отмечается, что введение Государственной системы идентификации (ГСИ) значительно снизит количество краж телефонов, поскольку в случае обращения потерпевшего с заявлением правоохранительные органы будут блокировать украденные устройства и в дальнейшем их использование внутри КР будет невозможным.

Кто и как будет проводить регистрацию?

Летом 2022 года стало известно, что регистрацией мобильных телефонов будет заниматься компания с иностранным участием «Инмобайлс», которая, согласно данным на сайте Министерства юстиции, была зарегистрирована в 2021 году, а в 2022-м — прошла перерегистрацию. Учредителями являются Шарбель Эль Литани и Татьяна Козырская.

Издание 24.kg сообщало, что за месяц до этого государственная служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития выдала компании лицензию на «деятельность в области идентификации, аутентичности международного уникального идентификационного кода действующих и ввозимых на территорию Кыргызской Республики мобильных устройств связи, а также устройств, используемых для передачи данных».

В «Инмобайлс» сообщили, что компания является разработчиком технологического решения по идентификации устройств связи, предоставляет услуги по идентификации и регистрации устройств, а также несет ответственность за интеграцию системы со всеми субъектами ГСИ.

«ОсОО «Инмобайлс» – компания, зарегистрированная в Кыргызской Республике, является представителем международной организации InMobiles, владеющей интеллектуальной собственностью для этого решения, с зарегистрированными патентами по всему миру, включая страны Ближнего Востока, Африки, Персидского залива и Евразии. Является ассоциированным членом GSMA», — отметили в компании.

Говоря о процедуре регистрации устройств, в компании сообщили «Азаттыку», что как оператор идентификации, InMobiles отвечает за внедрение системы, техническое обслуживание, идентификацию и верификацию устройств связи на подлинность с помощью базы данных GSMA.

По данным компании, до запуска системы для всех импортеров телефонов было проведено обучение по работе с ГСИ. Регистрация устройств, ввозимых импортерами, осуществляется онлайн.

«Первым делом, импортеру необходимо осуществить предварительную авторизацию на веб-интерфейсе, разработанном для импортеров, то есть ему необходимо заполнить и загрузить шаблон документа, где он указывает список IMEI кодов и другие необходимые данные, которые система проверяет на подлинность. Поддельные и клонированные устройства будут отклонены системой. Если устройства ввозятся из третьих стран, импортер осуществляет таможенное декларирование и уплату таможенных пошлин в соответствии с установленными процедурами и порядком, применяемыми Государственной Таможенной службой. Если устройства ввозятся из государств-членов ЕАЭС, импортер оплачивает налоговые сборы и предоставляет налоговую отчетность в соответствии с установленными процедурами и порядком, применяемыми Государственной налоговой службой. Заявления на регистрацию устройств в ГСИ, поданные импортерами, направляются в ГНС и ГТС для подтверждения уплаты всех таможенных и налоговых сборов. После того, как система проверит и одобрит подлинность и оригинальность IMEI кодов ввозимых устройств, а также наличие в нашей системе одобрения от инспекторов таможенных и налоговых ведомств, все задекларированные импортером устройства будут зарегистрированы в ГСИ. К продаже внутри рынка КР будут допущены только зарегистрированные в ГСИ устройства», — пояснили в компании.

Сумма оплаты за услугу регистрации устройства в ГСИ составляет 528 сомов плюс НДС. Эта сумма взимается за одно устройство вне зависимости от количества IMEI кодов. Отмечается, что этот тариф был согласован и утвержден Службой антимонопольного регулирования.

На этот раз кабмин не озвучил, поступление какой суммы в бюджет ожидает от введния регистрации телефонов. Издание «Акчабар» отмечает, что, скорее всего, речь идет о больших суммах, отметив, что с 2019 по 2023 год в Кыргызстан было завезено 23 млн 827,5 тысяч телефонов. За четыре месяца же 2024 года было завезено более 705 тысяч устройств.

«Отказ от регистрации может произойти, если: документы поданы с нарушениями требований законодательства; идентификационные коды уже зарегистрированы в базе данных или регистрируемое устройство содержит клонированный, измененный, нулевой, поддельный, прошитый, самодельный идентификационный код; если цена в счет-фактуре ниже цены производителя; если таможенный орган или налоговый орган не подтвердил предварительную регистрацию в системе ГСИ», — говорится в поставнолении кабмина.

Смартфоны, которые уже находятся в пользовании кыргызстанцев, автоматически зарегистрированы в системе. На сайте www.imei.kg можно проверить статус устройства.

Устройства, ввезенные, но не активированные до запуска системы, подлежат регистрации в ГСИ при условии предоставления списка IMEI кодов устройств и подтверждающих документов импортерами.

При покупке телефона после запуска системы, покупатель не будет сам регистрировать телефон, поскольку они регистрируются импортерами.

Тем же, кто приобретает устройства за пределами страны, или заказывает устройство в Кыргызстан через международные маркетплейсы, необходимо будет самостоятельно регистрировать телефон на сайте www.imei.kg. В течение двух месяцев с начала обязательной регистрации, то есть с 25 июня, можно бесплатно зарегистрировать до двух мобильных устройств. Согласно постановлению кабмина, физлицо вправе ввозить на территорию КР не более двух устройств для личного пользования. Регистрация более двух устройств в год допускается в случае таможенного декларирования с уплатой таможенных платежей и предоставления налоговой отчетности.

В постановлении кабмина отмечается, что база данных IMEI кодов будет делиться на «белый список», «серый список» и «черный список». По данным оператора идентификации, «белый список» состоит из зарегистрированных в ГСИ IMEI кодов. В «черный список» будут вноситься IMEI коды украденных, утерянных или незарегистрированных в ГСИ устройств. Такие устройства не будут иметь доступ к сетям мобильной связи КР. В «сером списке» же будут IMEI коды телефонов, не вошедшие в «белый» или «черный» списки, но имеющие доступ к услугам мобильной связи в течение прохождения процесса регистрации.

При чем тут ГКНБ?

Изначально уполномоченным государственным органом в сфере регистрации устройств было Министерство цифрового развития. Однако сейчас в ведомстве как-либо комментировать этот вопрос отказываются. Причина – теперь ответственным органом является Государственный комитет национальной безопасности.

Оказалось, что в октябре 2023 года были внесены поправки в постановление «О вопросах организации Государственной системы идентификации устройств связи и идентификации мобильных устройств связи, а также устройств, используемых для передачи данных». В документе говорится, что именно ГКНБ определяет перечень товаров, которые подлежат регистрации в базе данных, и обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений. В кабинете министров не сообщили причины этих изменений. Спецслужба также не ответила на запрос о проводимой работе в части регистрации телефонов.

В «Инмобайлс» же, отвечая на данный вопрос, отметили, что держателем базы данных ГСИ был опередлен ГКНБ КР, так как он обладает соответствующими полномочиями и является антикоррупционным органом.

В Государственном агентстве по защите персональных данных «Азаттыку» сообщили, что предоставлять IMEI коды устройств своих абонентов будут операторы связи.

«Согласно положению в области лицензирования в области деятельности электрической и почтовой связи, утвержденном в 2019 году, операторы связи обязаны предоставить лицензиату сведения обо всех идентификационных кодах, имеющихся в базе данных оператора. Все операторы передают только IMEI коды, они не передают персональные данные абонентов. Наше ведомство контролирует только защиту персональных данных, мы контролируем операторов связи и госорганы, которые имеют персональные данные граждан, в вопросе же идентификации телефонов речь идет только об IMEI кодах. Идентифицировать гражданина по IMEI коду частной компании невозможно, у нее будут только IMEI коды», — отметили в Госагентстве.

Эту информацию подтвердили «Инмобайлс», отметив, что система не содержит персональные данные граждан и не нарушает конституционных прав граждан на частную жизнь.

При этом остается вопрос, какие действия можно совершать, имея в доступе IMEI коды устройств кыргызстанцев. Эксперты, к которым обратился «Азаттык», пояснили, что держатель IMEI кодов будет иметь возможность «отключать» телефон абонента, то есть работать телефон сможет только при подключении к WI-FI. Они считают, что спецслужба, заведуя базой IMEI кодов, имеет возможность усилить контроль над гражданами. Однако открыто комментировать данный вопрос эксперты отказались, ссылаясь на новый закон об НКО.

Когда вопрос идентификации устройств обсуждался в России, эксперты отмечали, что норма будет помогать не только идентифицировать устройства, которые используют для общения, например террористы, но и в целом позволит спецслужбе эффективнее пользоваться техническими возможностями.