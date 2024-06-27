Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что они отправляют граждан, получивших паспорт РФ, на войну в Украину. Он назвал это «фишкой» по сокращению мигрантов.

«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию. […] Мы более 30 тысяч уже таких отловили нежелающих вставать на воинский учет, но получивших гражданство. Из них уже порядка 10 тысяч направлены в зону СВО», — заявил Бастрыкин.

По его словам, согласно российским законам, лица, получившие гражданство, обязаны вставать на воинский учет и в случае необходимости участвовать в войне.

На свой же вопрос, зачем России нужны такие мигранты, Бастрыкин, посмеиваясь, ответил, что рабочие руки нужны, чтобы рыть окопы и строить укрепления.

Также он добавил, что только за четыре месяца 2024 года в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приехали почти три млн мигрантов.

Бастрыкин не раз заявлял о необходимости отправлять мигрантов на войну в Украину и всячески усилять миграционный контроль. При этом власти стран Центральной Азии, откуда мигранты едут на заработки в Россию, не раз отмечали, что расценивают участие своих граждан в войне как уголовное преступление по статье о наемничестве.