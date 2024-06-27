Президент Садыр Жапаров подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством КНР, Кабинетом Министров КР и Правительством РУ о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что цель закона — проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между правительствами Китая, Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги.

«Закон позволит начать практическую реализацию проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. […] Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока, в том числе в Турцию и далее в Евросоюз», — рассказали в пресс-службе президента.

Ранее стало известно, что Китай даст кредит в размере $2 млрд 350 млн на строительство железной дороги. Три страны создадут Совместную проектную компанию (СПК) для реализации проекта железной дороги на территории Кыргызстана. 51% доли в этой компании получит «Китайские железные дороги», а «Кыргыз темир жолу» и «Узбекистон темир йуллари» получат по 24,5%.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива. Ранее сообщалось, что Кыргызстан только на одном транзите товаров сможет зарабатывать до $200 млн ежегодно.

Маршрут железной дороги будет проходить через «Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалал-Абад — Андижан». Ожидается, что строительство железной дороги начнется в августе этого года.