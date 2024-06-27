Депутаты ЖК на заседании 27 июня рассмотрели и приняли в третьем чтении законопроект о реабилитации граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения в период 1918-1953 годов.

Парламентарии предлагают добавить статью, согласно которой осужденные по некоторым статьям Уголовного кодекса РСФСР от 1922 и 1926 годов, действовавшего на территории Кыргызстана до 1961 года, подлежат реабилитации.

Отмечается, что признаками политической репрессии являются решения властей, принятые на основании постановления «О красном терроре», указания по вопросам борьбы против басмачества, положения о госпреступлениях, постановления о борьбе против богатства, манапства и кулачества и др.

Закон также предусматривает создание Комиссии по реабилитации, по решению которой человека признают жертвой политических репрессий. В ее состав могут войти представители НПО, ученые, сотрудники Госархива, института Омбудсмена, прокуратуры, МВД и ГКНБ.

Авторы идеи подчеркнули, что законопроект позволит выявить причины и масштабы сталинских репрессий, а также «восстановить историческую справедливость».

Согласно разным источникам, во время репрессий, наиболее усилившихся в 1937-1938 годы, в Кыргызстане расстреляли от 20 до 40 тысяч человек.