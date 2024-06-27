Кыргызстанка Бактыгуль Молдобаева рассказала проекту «Мигрант Медиа» о том, что в спецприемнике «Сахарово» в Подмосковье унижают и избивают людей. Сама Молдобаева провела там три дня и назвала происходившее «полным кошмаром».

«В центре «Сахарово» нам пришлось пережить худшее в своей жизни. Мы там лежали на железных кроватях. Я своими глазами видела, как парней били электрошокером. Над девушками тоже глумились, говорили: «Будешь мне временной женой»», — рассказывает девушка.

По ее словам, сотрудники спецприемника избивали парней, отбирали у них телефоны, раздевали и заставляли отжиматься. Она также рассказала, что многие кыргызстанцы находятся там на протяжении нескольких месяцев и среди них есть пожилые и беременные.

После этого Молдобаева обратилась за помощью в посольство КР в Москве, но там ей ответили, что она «могла бы уйти молча», ведь ее никто не трогал.

В представительстве Минтруда КР в России «Азаттыку» ответили, что в «Сахарово» находятся 173 кыргызстанца, которых они регулярно посещают. По их словам, в этом году от кыргызстанцев не поступали жалобы на пытки или издевательства.