Президент Садыр Жапаров 27 июня подписал закон, который признает утратившим силу закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР», принятый в 2019 году на фоне протестов против добычи урана в месторождении Кызыл-Омпол.

Закон вступит в силу после 15 дней со дня официального опубликования.

Ранее в Кабмине заверили, что будут добывать редкие металлы для продажи. Так, власти намерены продавать титаномагнетит, значительные запасы которого находятся в месторождении Кызыл-Омпол. По данным властей, месторождение содержит около 14,7 млн тонн руды. Из них 95% составляет титаномагнетит, 3% – фосфор, 2% – цирконий, 0,22% – торий и 0,17% – уран. Это месторождение власти намерены разрабатывать сами.

Президент ранее заявлял, что после того, как добудут весь уран и остальные металлы на Кызыл-Омполе, земля станет, наконец, «чистой». Он называл Кызыл-Омпол – «вторым Кумтором», сообщив, что разработка месторождения создаст более тысячи рабочих мест, а 100% прибыли пойдет в бюджет страны.

Против отмены моратория на добычу урана и тория выступили некоторые экологи и активисты. Ранее они потребовали от властей организовать слушания с общественностью по разработке Кызыл-Омпола и провести независимую экологическую экспертизу, чтобы оценка была объективной и соответствовала международным стандартам. Также они призвали Кабмин КР предоставить населению стратегический план и проект с бюджетом, а также комплексную методологию рекультивации территории Кызыл-Омпол.