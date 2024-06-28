На протяжении нескольких дней в соцсетях водители жалуются на нехватку автогаза на автозаправочных станциях Бишкека. На некоторых из них даже выстроилась очередь из машин.

Причины отсутствия автогаза на некоторых АЗС объяснил в интервью «Азаттыку» глава Ассоциации нефтетрейдеров КР Канат Эшатов. Он назвал это сезонным явлением, а также отметил, что сейчас не хватает вагонов для перевозки газа.

«Дефицит автогаза наблюдается только в некоторых компаниях. Например, в российских нефтегазовых компаниях он есть. В компании “Газпромнефть” газ продается. В регионах тоже нет дефицита газа. С тех пор, как Казахстан запретил экспорт газа, мы возим его из России. Сегодня вагоны с автогазом пересекли границу между Россией и Казахстаном. В ближайшие дни проблема с автогазом будет полностью решена», — заверил Эшатов.

В сети АЗС Bishkek Petroleum изданию 24.kg пояснили, что проблемы с газом у них начались 25 июня. А 27 июня автогаза не было ни в одной точке сети АЗС. В Bishkek Petroleum добавили, что сейчас газ есть только на некоторых автозаправочных станциях Иссык-Кульской и Таласской областей.

По данным Ассоциации нефтетрейдеров, в Кыргызстане количество авто, работающих только на газе, составляет менее 10% от общего количества машин — более 90% авто работают на топливе.