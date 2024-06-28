В Ленинском райсуде Бишкека 28 июня прошло заседание по делу 11 действующих и бывших журналистов Temirov Live.

«Азаттык» передает, что уголовное дело одного из фигурантов Жумабека Турдалиева по статье «Мошенничество» сократили по соглашению сторон.

Стало известно, что этот факт рассматривался вместе с делом, возбужденным против Турдалиева совместно с 11 журналистами. Однако информации о деле, возбужденном по статье «Мошенничество», и о том, когда оно было возбуждено, нет.

На заседании 28 июня допросили свидетелей. Фото-видеосъемка была запрещена. Следующий процесс состоится 5 июля.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов.

Позже суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде некоторых арестованных. Под стражей в СИЗО-1 все еще остаются четыре человека.