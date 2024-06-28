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Председатель ГКНБ объявил новую волну отъема собственности у предпринимателей. На этот раз у тех, кто «завладел народным имуществом» и «богател в течение 30 лет». «Богатеть должны не несколько человек, а весь народ», — заявил он. Отличный лозунг. Но почему бы Ташиеву и Жапарову не начать с передачи народу собственных богатств?

Правление Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева — это парадоксальное сочетание репрессий и популизма. С одной стороны, они под любым предлогом сажают не только явных политических оппонентов, но и всех, кто, как им кажется, способен помешать им в будущем. С другой, изо всех сил пытаются показать народу экономические успехи. Но денег в бюджете хватает не на все, поэтому их часто берут из кубышки, куда стекаются деньги, собранные с предпринимателей в рамках «кустуризации», и изъятая частная собственность. А чтобы не бросалось в глаза, все это припудривают коммунистическими лозунгами.

14 июня на встрече с жителями Кара-Суйского района Камчыбек Ташиев пообещал, что «богачи» вернут то, что они приватизировали «в старые времена». «В прошлые смутные времена они покупали народное богатство, многочисленные предприятия по дешевке или приватизировали коррупционным путем. Они завладели народным имуществом и богатели в течение 30 лет. Все это нужно привести в порядок. Это народное богатство. Мы включим это в список. Богатеть должны не несколько человек, а весь народ», — сказал он.

Если бы эти слова прокричал Ленин с броневика в 1917 году, было бы понятно. Но сейчас 2024 год, на дворе капитализм, и сам Камчыбек Ташиев, выражаясь его же революционным языком — богач. Десятки компаний записаны на родственников Ташиева, чьи бизнес-таланты по удивительному совпадению расцвели после того, как Камчыбек Кыдыршаевич добрался до власти.

Почему бы Ташиеву для начала не передать «народу» нефтебазу в Джалал-Абаде, которой владел его брат Казыбек, а теперь владеет земляк Замирбек Жылчымышев? Или сеть заправок «Томас», названную, как говорят, в честь сына Таймураса, которого называют Томасом? ГКНБ, правда, утверждало, что заправки не принадлежат Ташиеву. Ну так тем более, пусть «национализирует», не жалко. Пусть подаст вдохновляющий пример другим.

Например, своему другу и по совместительству президенту Садыру Жапарову. У членов семьи этого «скромника» в одежде на десятки тысяч долларов тоже немало компаний. Например, угольная шахта Жыргалан на Иссык-Куле, которой владел родной брат президента, Сабыр Жапаров, и которую разрабатывают люди Жапарова. Пусть тоже передадут «народу».

Слово «народ» здесь написано в кавычках, потому что понятно: реальному народу от этого «наведения порядка» ничего не достанется. Народ как был, так и останется нищим. А кому достанется отобранная собственность? На встрече Ташиева с населением в Кара-Суу есть забавное совпадение. Он говорит: «Это богатство народа, это ваше богатство», — и показывает рукой на стоящих за его спиной чиновников и милиционеров.

По сути, сейчас в Кыргызстане идет переток богатства от предпринимателей к чиновникам и силовикам. Вот свежая новость: на Иссык-Куле построят оздоровительный центр для судей за 90 миллионов сомов. Оздоровление дело хорошее, но откуда деньги? По словам депутата Дастана Бекешева, они поступили в бюджет в феврале в качестве возмещения государству. Кто «возместил», не написано, но можно догадаться.

Травмы 90-х оставили в людях глубокий шрам. В России Путин на этом играет уже двадцать лет, отнимая тысячи предприятий у собственников. Хотя и в России, и в Кыргызстане, и в других странах бывшего СССР далеко не все эти собственники были ворами и бандитами. Мало того, за 30 лет предприятия в Кыргызстане на законных основаниях сменили по нескольку владельцев. В них вложили миллионы долларов отечественные и иностранные инвесторы. А тут приходит Ташиев и захватывает их, вспоминая, что когда-то они были советскими.

Камчыбек Кыдыршаевич, конечно, может возразить, что не все компании, записанные на его родственников, были созданы в «смутные» времена тридцатилетней давности. Да, большинство из них зарегистрированы позже. Но, во-первых, начальный капитал он все же сколотил в 90-е. Ташиев тогда торговал нефтепродуктами через основанную в 1993 году компанию «Мээрим-Ай», названную в честь дочери, и через сеть заправок «Томас». А во-вторых, бакиевские времена, когда Ташиев был главой комитета ЖК по топливу и энергетике, а потом главой МЧС — разве они не были «смутными»?

Давайте определимся. Если вы возвращаете социализм, то начинайте с себя и национализируйте, в первую очередь, компании ваших близких. А если нет, то отъем собственности у одного частника просто означает ее передачу другому частнику, и к справедливости это никакого отношения не имеет.