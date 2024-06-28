На днях кыргызстанка Бактыгуль Молдобаева рассказала проекту «Мигрант Медиа» о том, что в подмосковном спецприемнике «Сахарово» унижают и избивают людей. Сама девушка провела там три дня и назвала происходившее «полным кошмаром».

Во внешнеполитическом ведомстве, комментируя эту информацию, заявили, что Молдобаева не обращалась в МИД и посольство КР в РФ о нарушении ее прав. Молдобаеву пригласили в министерство для уточнения ее доводов, подачи заявления и проведения соответствующей работы по защите ее прав и интересов.

Там также добавили, что 20 июня сотрудники Представительства Минтруда КР посещали кыргызстанцев, содержащихся в «Сахарово», и побеседовали с руководством центра.

«Руководство ЦВСИГ «Сахарово» выразило готовность принять необходимые меры в рамках законодательства России в случае наличия конкретных фактов и заявлений от пострадавших граждан», — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что на 24 июня в центре «Сахарово» содержатся 124 кыргызстанца.