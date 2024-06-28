Замминистра культуры Чынгыз Эсенгул уулу сообщил, что новый законопроект «О средствах массовой информации» может охватить и деятельность блогеров.

По его словам, в доработанном проекте закона термин «блогер» не упоминается, а деятельность блогеров в КР не регулируется специальными нормативными актами.

«Однако в законопроекте присутствует определение “журналист”, которое может охватить блогеров, занимающихся сбором, анализом и распространением информации, что предполагает применение к ним прав и обязанностей, предусмотренных для журналистов», — цитирует чиновника издание 24.kg.

Также блогеры смогут получать аккредитацию и иметь доступ к официальным мероприятиям и источникам информации наравне с журналистами традиционных СМИ.

При этом, по мнению Эсенгул уулу, в Кыргызстане необходимо в будущем принять закон о блогерах, чтобы определить их ответственность.

28 июня в Бишкеке состоялось обсуждение новой версии законопроекта «О средствах массовой информации», разработанной рабочей группой. Предыдущий вариант проекта закона подвергся критике со стороны журналистского сообщества из-за того, что он «несет в себе серьезные риски для свободы слова». После обсуждений законопроект был отозван поручением президента и отправлен на доработку.