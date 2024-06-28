Прокуратура подала апелляцию в Бишкекский горсуд на оправдательный приговор в отношении участников Кемпир-Абадского дела. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Ранее, 14 июня Первомайский райсуд Бишкека вынес оправдательный приговор в отношении 22 из 27 фигурантов Кемпир-Абадского дела за отсутствием состава преступления.

Судом оправданы следующие обвиняемые: Равшан Джеенбеков, Азимбек Бекназаров, Жениш Молдокматов, Айданбек Акматов, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаменов, Тимур Махмудов, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Али Шабдан, Эрлан Бекчоро уулу, Асия Сасыкбаева, Гүлнара Джурабаева, Перизат Суранова, Улукбек Маматаев, Таалай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Нурлан Асанбеков, Атай Бейшенбек, Акыл Айтбаев и Мамбетжунус Абылов.

Дела экс-депутатки Орозайым Нарматовой, активиста Талантбека Эшалиева, политиков Бектура Асанова и Кенешбека Дуйшебаева, а также кандидата в депутаты ЖК по Иссык-Кульскому округу Кубанычбека Кадырова выделены в отдельное производство. По ним суд еще не вынес решения.

До вынесения решения просило суд приговорить каждого обвиняемого к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о «подготовке к организации массовых беспорядков».

Вскоре после вынесения приговора президент Садыр Жапаров заявил, что будь он на месте судьи, «назначил бы какое-то наказание организаторам в виде штрафа или пробации». При этом он отметил, что не имеет отношения к решению, потому что суды — отдельная ветвь власти.

Обвиняемых по Кемпир-Абадскому делу задержали в октябре 2022 года. Всего были задержаны 27 активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища. Их обвинили в «подготовке к организации массовых беспорядков».

Все арестованные открыто критиковали передачу Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища и утверждали, что именно их публичные высказывания стали причиной их ареста. Некоторых задержанных впоследствии отпустили под домашний арест, а часть все еще находилась под стражей.