Президент Садыр Жапаров 28 июня провел совещание, посвященное вопросам увеличения пенсий в стране.
На нем выступил глава Соцфонда Бактияр Алиев. Он сообщил, что повышение пенсий пройдет в два этапа.
«Первый этап повышения пенсий вступит в силу 1 июля, и минимальная пенсия составит 3 тысячи 500 сомов. Второй этап начнется в октябре, и страховые части пенсий повысятся на 18%, но не менее чем на тысячу сомов. Для этого на три месяца этого года потребуется дополнительно 3,9 млрд сомов. […] Так, с октября минимальная пенсия в стране составит 6 тысяч 900 сомов», — рассказал Алиев.
По его словам, в общей сложности за три года на повышение пенсий потрачено дополнительно 60 млрд сомов.
Жапаров, подытоживая совещание, отметил, что повысить пенсии выше прожиточного минимума далось властям нелегко, и это результат «активной и непримиримой борьбы с коррупцией», а также проводимых реформ.
Согласно статье 44 Конституции КР, «пенсия, пособие и другая соцпомощь обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума». По итогам первого квартала 2024 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7 тысяч 769 сомов.