Президент Садыр Жапаров 28 июня провел совещание, посвященное вопросам увеличения пенсий в стране.

На нем выступил глава Соцфонда Бактияр Алиев. Он сообщил, что повышение пенсий пройдет в два этапа.

«Первый этап повышения пенсий вступит в силу 1 июля, и минимальная пенсия составит 3 тысячи 500 сомов. Второй этап начнется в октябре, и страховые части пенсий повысятся на 18%, но не менее чем на тысячу сомов. Для этого на три месяца этого года потребуется дополнительно 3,9 млрд сомов. […] Так, с октября минимальная пенсия в стране составит 6 тысяч 900 сомов», — рассказал Алиев.

По его словам, в общей сложности за три года на повышение пенсий потрачено дополнительно 60 млрд сомов.

Жапаров, подытоживая совещание, отметил, что повысить пенсии выше прожиточного минимума далось властям нелегко, и это результат «активной и непримиримой борьбы с коррупцией», а также проводимых реформ.