Президент Садыр Жапаров 27 июня «за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей» снял с должности посла КР в Пакистане Уланбека Тотуяева.

Сам Тотуяев не согласился с этим. После своей отставки он дал интервью «Азаттыку», в котором назвал решение «однобоким». Тотуяев сообщил, что его сняли с должности после письма главы МИД Жээнбека Кулубаева и его заместителя Авазбека Атаханова к президенту.

Экс-посол предположил, что в его отставке мог быть заинтересован Кулубаев «из-за старых обид». Также Тотуяев рассказал, что некоторые письма, которые он направлял к руководству страны по разным вопросам, в том числе по инвестиционным, не доходили и остановились в министерстве.

В МИД, комментируя интервью Тотуяева, сообщили , что к руководству министерства с просьбой принять срочные меры в отношении Тотуяева обратился коллектив посольства КР в Пакистане. Они жаловались на то, что экс-посол «устроил себе ханство и вседозволенность в вверенном ему загранучреждении».

«В частности, грубо нарушал права сотрудников, давая им несвойственные занимаемым должностям поручения, неэтично общался с подчиненными, не решал их бытовые проблемы, устроил им ужасные жилищные условия, загнав их в тесные квартирки общежитского типа. При этом он сам проживал с семьей “по-царски” в отдельной резиденции, со всеми условиями, в том числе с охраной», — говорится в сообщении МИД.

Также в ведомстве заявили, что Тотуяев «столько наговорил в интервью, что его действиями могут заинтересоваться компетентные органы», так как он давал подписку о неразглашении закрытой информации.

В МИД отметили, что продолжат работу по самоочищению дипломатической службы от нерадивых и недобросовестных сотрудников.

Уланбек Тотуяев занимал должность посла Кыргызстана в Пакистане с июля 2021 года.