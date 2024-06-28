В Бишкеке 28 июня состоялось обсуждение новой версии законопроекта «О средствах массовой информации», разработанной рабочей группой. Предыдущий вариант проекта закона подвергся критике со стороны журналистского сообщества из-за того, что он «несет в себе серьезные риски для свободы слова». После обсуждений законопроект был отозван поручением президента и отправлен на доработку.

В нынешнем проекте закона предлагается ввести добровольную регистрацию интернет-изданий, аудио-, видео- и кинохроникальных программ в качестве СМИ. В предыдущих версиях это норма была обязательной.

«Это изменение признает разнообразие медиа-форматов и позволяет избежать лишнего регулирования новых медиа, предоставляя им возможность самостоятельно решать, регистрироваться ли в качестве СМИ», — отметили разработчики законопроекта.

При этом в документе осталась норма о том, что медиа могут закрыть решением суда за более двукратное нарушение в течение года. В нынешней версии законопроекта прописали, что части медиа могут закрыть за нарушение части 1 статьи об ограничении в распространении информации. В нем говорится, что СМИ запрещается распространять материалы, содержащие публичные призывы к насильственному захвату власти, к терроризму, пропагандирующие порнографию или наркотики, а также разжигание национальной, расовой или религиозной вражды (розни).

Основательница Kaktus.media Дина Маслова сказала, что часть рабочей группы были за то, чтобы убрать эту норму.

«За год могут возникнуть претензии к редакциям по надуманным обстоятельствам. Работа группы была компромиссной. В итоге этот пункт почему-то остался», — отметила она.

Также в законопроекте прописали, что представительства зарубежных СМИ в КР учреждаются с разрешения МИД республики.

Теперь законопроект должны вынести на общественное обсуждение, а после — в Жогорку Кенеш, который вернется к работе в сентябре.