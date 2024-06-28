Жители Бишкека призвали мэрию города остановить демонтаж троллейбусных линий. Об этом сообщается на канале сообщества урбанистической инициативы Urban Hub Bishkek.

Отмечается, что муниципалитет Бишкека начал демонтировать троллейбусные линии до начала окончания общественных слушаний, несмотря на многократные обращения активистов и петицию, которую подписали более 1000 человек.

«Если вы хотите защитить свои права на жизнь и здоровье в безопасной окружающей среде, то вы можете обратиться в Бишкекскую прокуратуру с заявлением для проверки действий, проводимых мэрией Бишкека», — заявили в Urban Hub Bishkek.

В сообществе добавили, что желающие могут отправить письмо на электронный адрес bishkek@prokuror.kg либо занести копию по адресу Абдымомунова, 276. В письме гражданам нужно указать о нарушении прав с требованием проверки законности работ мэрии и восстановления линий. А в копию письма можно поставить еще почту организации savebishkektrolleybus@gmail.com, чтобы там смогли следить за исполнением.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

Общественное обсуждение по этому вопросу началось 6 июня — оно должно продлиться до 6 июля.