Накануне в результате схода селей в зоне отдыха Абшыр-Ата Ноокатского района Ошской области застряли тысячи человек. МЧС в 22:00 начало поисково-спасательные работы.

Изначально в ведомстве сообщали, что в Абшыр-Ата остались 500 человек. Однако позже выяснилось, что там застряли 1300 граждан.

Также в ведомство поступила информация, что на джайлоо Кезарт остались 150 человек. Спасатели нашли 30 граждан. Эвакуационные работы продолжаются.

Для поисковых и очистных работ привлечены 637 человек и 19 единиц техники.

Создан спецштаб по ликвидации последствий наводнения.

Ранее в Ноокатском районе ввели режим ЧС.