В МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали более 1300 человек, из зоны отдыха Абшыр-Ата в Ноокатском районе. Отдыхающие застряли в этой местности, так как сошедшие 28 июня селевые потоки разрушили дорогу.

В ведомстве отметили, что пострадавших среди эвакуированных нет и их на месте осмотрели медицинские работники.

28 июня проливные дожди стали причиной схода селей в ряде населенных пунктов Ноокатского района Ошской области. По последним данным МЧС, в результате погибли семь человек, в том числе подростки.

На территории Ноокатского района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий затоплений привлечено более 600 человек и спецтехника.