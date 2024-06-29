Число погибших в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области возросло до семи человек.

Как сообщили в МЧС, большинство погибших — подростки. Они были 2013-го (два ребенка), 2016-го, 2008-го, 2012-го и 2005 года рождения. Также в результате стихии погибла одна женщина, её личность устанавливается.

В МЧС пообещали дать дополнительную информацию после уточнений.

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Ранее президент Садыр Жапаров высказал соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

28 июня проливные дожди стали причиной схода селей в ряде населенных пунктов Ноокатского района Ошской области. На территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий затоплений привлечено более 600 человек и спецтехника.